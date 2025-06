Veja o que se sabe sobre o caso da jovem que morreu após comer bolo de pote envenenado por amiga

Uma jovem de 17 anos morreu após ingerir um bolo de pote supostamente envenenado. A amiga da vítima, também de 17 anos, foi apreendida e está internada na Fundação Casa. O pai de Ana Luisa revelou que a suspeita esteve em sua casa antes do incidente e acompanhou o momento em que Ana passou mal. Ana Luisa recebeu o bolo com um bilhete e, desconfiada, enviou um áudio a um amigo dizendo: "Gente, o que não mata engorda, e se eu morrer, morreu”. Menos de uma hora após consumir o bolo, ela começou a sentir mal, procurou atendimento médico, mas acabou não resistindo.



