Veja o que se sabe sobre o caso da menina que caiu de prédio na zona leste de São Paulo

Uma criança de 11 anos morreu após cair do 8º andar de um prédio na zona leste de São Paulo. Heloisa teria discutido com a mãe antes da queda. Após a briga, ela foi para o quarto que dividia com a irmã mais velha. A janela do quarto não tinha grade de proteção. O caso foi registrado como morte suspeita pela Secretaria da Segurança Pública e testemunhas serão ouvidas para esclarecimentos.



