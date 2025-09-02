Veja o que se sabe sobre o caso do piloto brasileiro que desapareceu em voo na Venezuela
Família busca respostas um ano após desaparecimento de piloto que partiu de Goiás
Um ano após o desaparecimento do piloto Pedro Rodrigues, a mãe dele, Maria Eugênia, continua buscando respostas. Pedro, de 37 anos, foi contratado para levar um avião monomotor de Goiás à Venezuela em agosto do ano passado, mas não chegou ao destino.
Durante a viagem, ele fez uma parada em Boa Vista, Roraima. A Força Aérea Brasileira informou que o último registro do voo foi em 17 de agosto. As autoridades venezuelanas não confirmaram a entrada da aeronave no país. A suspeita é que Pedro tenha desligado o transponder para entrar clandestinamente na Venezuela.
Pedro manteve contato com sua mãe até 1º de setembro, mas depois parou de responder. Maria Eugênia enfrentou desafios judiciais para quebrar o sigilo dos dados telefônicos do filho, mas conseguiu autorização do Tribunal Regional Federal em Brasília. No entanto, a investigação continua parada, sem ação da Polícia Federal desde abril.
Nos últimos 10 anos, 19 pilotos desapareceram em rotas ligadas ao tráfico de drogas na América do Sul, onde pequenos aviões são usados para transportar cocaína de países vizinhos para o Brasil, muitas vezes pousando em pistas improvisadas na selva.
