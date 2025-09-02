Veja o que se sabe sobre o caso do piloto brasileiro que desapareceu em voo na Venezuela

Um ano após o desaparecimento do piloto Pedro Rodrigues, a mãe dele, Maria Eugênia, continua buscando respostas. Pedro, de 37 anos, foi contratado para levar um avião monomotor de Goiás à Venezuela em agosto do ano passado, mas não chegou ao destino.

Durante a viagem, ele fez uma parada em Boa Vista, Roraima. A Força Aérea Brasileira informou que o último registro do voo foi em 17 de agosto. As autoridades venezuelanas não confirmaram a entrada da aeronave no país. A suspeita é que Pedro tenha desligado o transponder para entrar clandestinamente na Venezuela.

Pedro manteve contato com sua mãe até 1º de setembro, mas depois parou de responder. Maria Eugênia enfrentou desafios judiciais para quebrar o sigilo dos dados telefônicos do filho, mas conseguiu autorização do Tribunal Regional Federal em Brasília . No entanto, a investigação continua parada, sem ação da Polícia Federal desde abril.