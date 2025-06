Veja o que se sabe sobre o desaparecimento do empresário após evento de moto

O empresário Adalberto dos Santos Júnior, 36 anos, desapareceu após um evento de motos em Interlagos, São Paulo . A Polícia Civil investiga o caso, analisando imagens das câmeras do local que mostram Adalberto caminhando até seu carro, encontrado depois no kartódromo. Sua esposa, Fernanda, relatou que a última comunicação foi por mensagens na sexta-feira à noite. Não houve movimentação nas contas bancárias dele desde então. A polícia busca entender o que ocorreu durante o trajeto de Adalberto no evento.



