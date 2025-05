Veja o que se sabe sobre o estado de saúde de Lula

O presidente Lula apresentou um quadro de vertigem e foi atendido em um hospital de Brasília . Exames de imagem e sangue resultaram no diagnóstico de labirintite. Após o atendimento, ele retornou ao Palácio da Alvorada para descansar. A agenda do presidente prevê viagens ao Nordeste e Sul do Brasil esta semana, mas a confirmação dessas atividades depende da orientação médica sobre seu estado de saúde.



