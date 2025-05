Veja por que Preta Gil foi buscar tratamento inovador contra câncer nos EUA

Preta Gil está nos Estados Unidos em busca de um tratamento inovador para o câncer colorretal, ainda indisponível no Brasil. Letícia, uma fisioterapeuta de 30 anos com câncer metastático semelhante ao da cantora, enfrenta dificuldades para acessar tratamentos avançados devido aos custos. Ela realiza um tratamento paliativo pelo SUS, já que não há cura disponível no momento. No Brasil, são realizados apenas cerca de 100 estudos clínicos, em contraste com mais de 3 mil nos Estados Unidos, refletindo uma significativa carência de pesquisas. Letícia, otimista, foi recentemente aceita em um estudo clínico inovador no Brasil, oferecendo uma nova esperança em sua batalha contra a doença.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!