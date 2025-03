Veja quais são as provas colhidas até agora no caso Vitória

A polícia continua investigando o assassinato de Vitória, com Maicol Antônio Salles como principal suspeito. Ferramentas foram encontradas perto do local do crime, e ele foi levado para coleta de material genético. O corpo de Edna, encontrado durante as buscas, gerou novas linhas de investigação devido aos seus antecedentes criminais e conexões com a família de Maicol. Os investigadores continuam as buscas por mais vestígios e depoimentos na região.



