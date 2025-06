Veja quem é Penélope, ex-líder do PCC presa em São Paulo

Luma Valéria, conhecida como Penélope ou Bela, foi presa em um apartamento de luxo em São Paulo . Ela era responsável pela ala feminina do PCC e liderava os tribunais do crime. Ela estava foragida há cinco anos e já tinha mandados de prisão por tráfico de armas e participação em organização criminosa. Penélope também é investigada por facilitar o roubo de uma mansão em Americana, alugando uma casa vizinha para os comparsas.



