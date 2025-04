Veja quem era a brasileira que morreu atropelada em festival no Canadá

Uma brasileira está entre as 11 vítimas de um atropelamento durante um festival em New Westminster, Canadá. Kira Salim, 34 anos, natural do Rio de Janeiro , vivia no país desde 2022. O Itamaraty confirmou sua identidade e expressou condolências às famílias das vítimas. O motorista tentou fugir, mas foi contido pela população. Ele possui um histórico de problemas mentais.



