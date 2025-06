Veja quem era o empresário encontrado morto no Autódromo de Interlagos; polícia faz perícia no local

A polícia de São Paulo realiza uma nova perícia no autódromo de Interlagos após o corpo do empresário Adalberto dos Santos Júnior ser encontrado em um buraco. Itens pessoais, como calças e sapatos, ainda não foram localizados, aumentando o mistério ao redor do caso. Exames toxicológicos serão realizados para determinar a causa da morte, e imagens de câmeras de segurança estão sendo analisadas.



