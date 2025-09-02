Veja quem são os réus que serão julgados junto com Bolsonaro

O Supremo Tribunal Federal (STF) deu início ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete réus na manhã desta terça (2). Eles são acusados de crimes ligados a uma tentativa de golpe entre 2022 e 2023. A sessão começou sob a presidência do ministro Cristiano Zanin, com a leitura do relatório inicial pelo ministro Alexandre de Moraes.

Os réus, considerados centrais na suposta trama golpista, incluem além de Bolsonaro, Braga Netto, Mauro Cid, Anderson Torres, Augusto Heleno, Almir Garnier, Alexandre Ramagem e Paulo Sérgio Nogueira.