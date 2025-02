Veja tudo o que se sabe sobre a queda do helicóptero em Caieiras (SP)

Um helicóptero caiu em uma área de difícil acesso na região metropolitana de São Paulo, matando André e Juliana Feldman, pais da adolescente Betina Feldman. A aeronave partiu de São Paulo rumo a Americana antes de perder o sinal GPS e cair. O piloto e Betina foram resgatados com vida. A jovem foi levada ao Hospital das Clínicas com ferimentos leves. As autoridades investigam as causas do acidente.