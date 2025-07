Velório da cantora Preta Gil será no Theatro Municipal do Rio de Janeiro

A família de Preta Gil confirmou que o corpo dela será velado no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, conforme seu desejo. Não há previsão para a repatriação do corpo ao Brasil. Outro desejo da cantora foi que seu corpo fosse levado em um trio elétrico durante as festividades do Bloco da Preta no Rio de Janeiro .



