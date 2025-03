Velório de Fuad Noman será aberto ao público na prefeitura de Belo Horizonte (MG)

O velório do prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, ocorre na sede da Prefeitura da capital mineira. Álvaro Damião, o vice-prefeito, assumirá a administração pública. A cerimônia será aberta ao público das 13 até 16h. Fuad Noman, diagnosticado com câncer em 2024, faleceu aos 77 anos após 83 dias de internação. O município decretou luto oficial de 8 dias.



