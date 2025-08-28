Vereador e comandante da Guarda Civil são mortos a tiros em Teresina (PI)

O vereador de Parnaíba, Thiciano Ribeiro, e a comandante da Guarda Civil Municipal, Penélope Brito, foram mortos a tiros no centro de Teresina (PI). O crime aconteceu à luz do dia, quando um homem armado atirou várias vezes. As vítimas estavam próximas a um hospital particular para exames. O suspeito, Francisco Fernando de Oliveira Castro, ex-companheiro de Penélope e agente da Guarda Municipal, foi preso três horas depois. Ele confessou o crime à família.



