Veredito sobre rapper P. Diddy pode ser decidido nesta terça (1º)

Jurados começam a discutir veredito do rapper P. Diddy, acusado de crimes sexuais. O júri retomou as discussões no tribunal em Nova York após a substituição de um jurado devido à dificuldade em compreender instruções. A expectativa é que a decisão seja anunciada ainda nesta terça (1º). O rapper está preso desde setembro do ano passado, acusado de extorsão, tráfico sexual e exploração de pessoas para prostituição. Se condenado, pode receber pena de prisão perpétua.



