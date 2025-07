Vídeo: avião ultraleve cai em rodovia na Itália e deixa dois mortos

Imagens divulgadas por autoridades mostram a queda de um avião ultraleve em uma rodovia no norte da Itália. O ultraleve caiu de bico na via e explodiu. Um casal com idades de 75 e 60 anos que estava a passeio na aeronave morreu no local. Motoristas que passavam pela rodovia não conseguiram frear a tempo e atravessaram as chamas, mas sofreram apenas ferimentos leves.



