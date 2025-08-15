Vídeo: brasileiros imobilizam ladrão em Barcelona e viralizam nas redes sociais

Gabriel Galindo e seu irmão Guga, ambos faixas pretas de jiu-jítsu, imobilizaram um homem que havia roubado um colar de um turista português em Barcelona. As imagens mostram os irmãos utilizando técnicas da arte marcial para conter o suspeito até a chegada da polícia. O vídeo do incidente ganhou popularidade rapidamente nas redes sociais com 270 mil curtidas e 8 mil comentários. Os brasileiros foram muito aplaudidos por sua ação.



