Vídeo: Diretora de creche em Manaus é suspeita de maltratar bebê

A diretora de uma creche em Manaus (AM) é suspeita de maus-tratos contra uma bebê. As câmeras de segurança registraram o momento em que uma funcionária puxa a criança pelo braço, levando ela para fora da sala. Os pais estranharam o comportamento da filha, que chorava diariamente ao voltar da creche, e solicitaram as imagens. A polícia do Amazonas investiga o caso.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!