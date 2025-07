Vídeo: família de Goiás captura 'Rainha do Araguaia'

Uma família de Luiz Alves, Goiás, protagonizou uma impressionante captura no Rio Araguaia. Após uma batalha de mais de uma hora, eles conseguiram pescar uma piratinga, também chamada de "rainha do Araguaia", pesando entre 100 e 120 quilos e com mais de dois metros de comprimento. A captura foi registrada em vídeo, comprovando a façanha da pesca esportiva e garantindo que o peixe fosse devolvido ao seu habitat natural.



