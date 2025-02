Vídeo mostra carteiro sendo sequestrado em São Paulo; veja

Um carteiro foi sequestrado quando fazia entregas, em São Paulo. Segundo a polícia, os criminosos queriam a carga que estava dentro do carro. É possível ver que o carteiro é rendido e colocado no fundo do veículo, enquanto um dos criminosos assume o volante. Durante o sequestro, a quadrilha fez ameaças ao carteiro e o obrigou a fazer transferências bancárias. Testemunhas viram a ação e chamaram a polícia, que conseguiu rastrear o veículo.