Vídeo mostra crianças russas em treinamento militar e gera polêmica internacional

Organizações de direitos infantis denunciam o treinamento como forma de doutrinação

Donald Trump declarou que tenta avançar em sua tentativa de encerrar o conflito da Rússia com a Ucrânia. Enquanto tropas de Moscou seguem realizando ataques, uma imagem polêmica começou a circular na imprensa internacional: crianças russas passando por treinamento militar. As imagens mostram crianças, de aproximadamente 8 anos de idade, rastejando na areia e na água rasa, simulando trincheiras e combates, enquanto seguram réplicas de fuzis. Isso faz parte de um programa de férias montado pelos próprios militares russos. Organizações de direitos infantis denunciam o treinamento como forma de doutrinação.

