Vulcão entra em erupção na Islândia e turistas evacuam resort

Turistas deixaram às pressas um resort nas proximidades de um vulcão na Islândia após o início da erupção. O vulcão estava adormecido por 800 anos antes deste evento. Agora, é possível que os visitantes observem as lavas do vulcão em segurança. Algumas pessoas viajam por mais de uma hora para apreciar essa formação natural.



