Vulcão Kilauea entra em erupção e lava atinge 300 metros de altura; veja espetáculo

O vulcão Kilauea, localizado no Havaí, entrou em erupção por cerca de 6 horas. Durante a erupção, a lava foi projetada a uma altura de 300 metros, equivalente ao tamanho da Torre Eiffel. As imagens foram transmitidas ao vivo na internet através das câmeras que monitoram o local. O Kilauea já entrou em erupção outras 22 vezes e é considerado um ponto turístico na região.



