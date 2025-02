Whindersson Nunes é internado em clínica psiquiátrica no interior paulista

O humorista Whindersson Nunes está internado em uma clínica psiquiátrica no interior de São Paulo. A assessoria do humorista confirmou que a decisão partiu dele, visando cuidar melhor de sua saúde e bem-estar. A equipe de Whindersson solicitou que os fãs respeitem este momento, pedindo por privacidade.



