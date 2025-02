Zelensky sugere troca de territórios com a Rússia para fim da guerra com a Ucrânia Líder ucraniano considera negociação com a Rússia, com possível apoio dos EUA

Fala Brasil|Do R7 12/02/2025 - 10h34 (Atualizado em 12/02/2025 - 10h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share