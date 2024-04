16 turistas ficam presos em mata em Morretes (PR) Eles não conseguiram retornar pela trilha por causa do aumento do nível do rio, causado por uma forte chuva

16 pessoas ficaram presas em uma mata em Morretes, no Paraná. Eles visitaram uma cachoeira, mas não conseguiram retornar pela trilha por causa do aumento do nível do rio, causado por uma forte chuva. Uma equipe de quatro bombeiros e um guarda-vidas usou cordas e cabos de aço para fazer uma tirolesa e resgatar as pessoas.