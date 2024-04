20 imóveis são interditados após desabamento de prédio em Fortaleza (CE) Uma família conseguiu escapar do acidente por pouco

Cerca de 20 imóveis foram interditados após um prédio desabar em Fortaleza (CE) no domingo (17). Dois andares estavam desocupados, mas havia uma família morando no terceiro e último andar. Eles conseguiram sair com a ajuda de vizinhos. Uma casa e um ponto comercial vizinhos foram atingidos. Ninguém ficou ferido.