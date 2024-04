470 anos de São Paulo: conheça a "praia paulistana" No lugar é possível tomar sol, água de coco e jogar vôlei e tênis com o pé na areia

A maior cidade do Brasil, São Paulo, completa hoje (25) 470 anos. São Paulo tem de tudo, menos mar, o que deixa muita gente frustrada. Mas, os paulistanos deram um jeito e criaram uma “praia”. No lugar é possível tomar sol, água de coco e jogar vôlei e tênis com o pé na areia.