Acusado de atirar garrafa que matou torcedora palmeirense vai a júri popular

O torcedor do Flamengo, acusado de ter atirado a garrafa que matou a palmeirense Gabriela Anelli, vai ser levado a júri popular. A decisão foi decretada pela Justiça de São Paulo. A defesa de Jonathan Messias Santos da Silva, que está preso desde 25 de julho, disse que vai recorrer. O caso aconteceu em julho do ano passado, dia do jogo entre Palmeiras e Flamengo.