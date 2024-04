Adolescente autista conquista as redes sociais com desenhos de giz de cera Ele faz verdadeiras obras de arte

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O adolescente Viktor, de 15 anos, tem o transtorno do espectro autista e conquistou muitas pessoas nas redes sociais com os desenhos que faz com giz de cera. Ele faz verdadeiras obras de arte.