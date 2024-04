Advogado de Bolsonaro diz que minuta do golpe de Estado foi enviada a ele após prisão de Mauro Cid Ou seja, segundo a defesa, o ex-presidente não teria posse do documento enquanto ainda governava o Brasil

O advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro diz que uma minuta com o texto de um golpe de Estado, achada no gabinete de Bolsonaro no PL, foi enviada a ele para conhecimento, após a prisão do ex-ajudante de ordens Mauro Cid. Ou seja, segundo ele, o ex-presidente não teria posse do documento enquanto ainda governava o Brasil.