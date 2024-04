Ailton Krenak é o primeiro indígena a tomar posse na Academia Brasileira de Letras

Alto contraste

O ambientalista, filósofo e poeta Ailton Krenak tomou posse na Academia Brasileira de Letras. Ele é o primeiro indígena a ocupar uma cadeira. A cerimônia ocorreu na sede da academia, no centro do Rio de Janeiro. Krenak vai ocupar a cadeira cinco, que ficou vaga com a morte de José Murilo de Carvalho, em agosto do ano passado.