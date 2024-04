Alaska Airlines volta a usar modelo de avião que teve porta desprendida em pleno voo Viagem foi realizada ontem (26) entre as cidades de Seattle e San Diego

A companhia aérea americana Alaska Airlines voltou a usar os aviões do modelo Boeing 737 Máx 9, que ficou no centro de uma polêmica nos últimos dias. O modelo tinha sido proibido de voar desde que a porta de uma das aeronaves se desprendeu em pleno voo, no início de janeiro.