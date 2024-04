Aluguel deve ficar mais barato em 2024 A notícia vem após um ano com reajustes bem acima da inflação

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A notícia é boa para quem mora de aluguel: depois de um ano com reajustes acima da inflação, os inquilinos vão poder comemorar. Dependendo do contrato de locação, o valor do aluguel deve ficar mais barato em 2024.