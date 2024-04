Ana Hickmann e Rachel Sheherazade participam de festa de inauguração do novo prédio da RECORD Belém

Alto contraste

A RECORD Belém está de casa nova. Com um novo prédio cercado de tecnologia, vai garantir programação de qualidade para o telespectador do Norte do Brasil. Uma noite de festa e comemoração celebrou a nova fase da RECORD Belém e contou com a presença de apresentadores, autoridades, gestores e parceiros da emissora. Entre eles estavam as apresentadoras Ana Hickmann, Rachel Sheherazade e Salcy Lima, além do presidente da RECORD Luiz Cláudio Costa e o governador do Pará, Helder Barbalho.