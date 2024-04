Após DNA positivo, mãe do filho de Jô reclama de pensão atrasada A falta do pagamento de pensão é comum no Brasil

A mãe do filho de um famoso jogador de futebol reclama que ele não está pagando a pensão alimentícia. Mesmo depois do exame de DNA comprovar que a criança é mesmo dele. Esse problema, a falta do pagamento de pensão, é comum no Brasil e muitas vezes acaba em prisão.