Argentina registra alta de casos de dengue

Além do Brasil, outros países da América do Sul enfrentam uma alta nos casos de dengue, como a Argentina. Até a terceira semana de fevereiro, foram registrados mais de 57 mil casos no país. Apesar do surto da doença, o presidente Javier Milei não pretende incluir a vacina no calendário de imunização do país. O especialista em vacinas da América Latina Roberto Debbag explica que a falta de saneamento básico, a proximidade de lixos a céu aberto e a dificuldade de acesso à saúde fazem com que os pobres sejam os mais vulneráveis.