Ator Christian Oliver morre em acidente de avião no Caribe Ele passava as férias com a família em uma ilha quando sofreu o acidente

O ator americano Christian Oliver e as duas filhas morreram em um acidente de avião no Caribe. O artista passava as férias com a família em uma ilha quando sofreu o acidente. As autoridades investigam a causa da queda.