Avalanche em estação de esqui deixa três pessoas mortas na Suíça Entre as vítimas fatais está um adolescente americano de 15 anos

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Uma avalanche em uma estação de esqui nos Alpes suíços. Entre as vítimas fatais está um adolescente americano de 15 anos. Uma quarta pessoa conseguiu escapar com vida e foi levada ao hospital. Mas, as equipes de busca não descartam a possibilidade de mais pessoas estarem soterradas.