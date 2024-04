Avião com 74 pessoas cai na fronteira da Rússia com a Ucrânia Um parlamentar russo informou que a aeronave foi abatida por três mísseis

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Um avião com 74 pessoas caiu na fronteira da Rússia com a Ucrânia. Depois ainda houve uma enorme explosão. Segundo as primeiras informações, a aeronave seguia rumo ao território ucraniano para que fosse feita uma troca de prisioneiros. Um parlamentar russo informou que a aeronave foi abatida por três mísseis.