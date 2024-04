Avião faz pouso de emergência após perder a proteção do motor na decolagem Ninguém ficou ferido

Um avião teve de fazer um pouso de emergência após perder a proteção do motor durante a decolagem, em Denver, no Colorado, EUA. Os pedaços que saíram do motor atingiram a asa da aeronave, que retornou em segurança ao aeroporto. Ninguém ficou ferido. A companhia aérea pediu desculpas pelos transtornos.