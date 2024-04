Bilheterias de 16 estações do metrô de São Paulo terão horários de funcionamento reduzidos Os passageiros serão avisados com comunicação visual e sonora

As bilheterias de 16 estações do metrô de São Paulo vão ter horário de funcionamento reduzido a partir da próxima segunda-feira (15). São estações de menor fluxo das linhas 1-azul, 2-verde, 3-vermelha e 15-prata. Algumas vão passar a funcionar das 6 da manhã às 22 da noite. Os passageiros serão avisados com comunicação visual e sonora nesses locais dos novos horários de atendimento das cabines de venda.