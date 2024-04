Brasileira morre em voo para o Japão

Alto contraste

Uma brasileira morreu durante um voo para o Japão. A suspeita é de que ela tenha sido vítima de uma embolia pulmonar. Flavia Rezende, de 44 anos, era fisioterapeuta e morava em Vitória, no Espírito Santo. Assim que soube do estado de Flávia, o piloto pousou a aeronave em território japonês para que ela recebesse socorro. Segundo uma testemunha, houve tentativa de ressuscitação da brasileira ainda dentro do avião, mas sem sucesso.