Brasileiro morre atropelado em ponto de ônibus nos Estados Unidos Ele estava com a família no local para ir ao zoológico, como parte da comemoração do aniversário de 4 anos de casamento

O brasileiro Diego, a mulher dele, a portuguesa Matilde, e o filho dele, Joaquim, morreram atropelados em um ponto de ônibus em São Francisco, nos Estados Unidos. Um outro filho do casal, um bebê de 2 meses, está em estado grave no hospital. Segundo relatos de amigos à polícia, a família estava no ponto de ônibus para ir ao zoológico, como parte da comemoração do aniversário de 4 anos de casamento.