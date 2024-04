Brasileiro que viveu em hotel dos EUA por 5 anos sem pagar responde em liberdade pelo crime

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O brasileiro que conseguiu viver 5 anos em um hotel de Nova York, nos Estados Unidos, sem pagar nada por isso responde em liberdade pelo crime. Mickey Barreto responde por 24 acusações, sendo 14 delas por fraude. Ele conseguiu achar uma brecha na lei de Nova York. Conforme a legislação, as pessoas podem morar de aluguel em quartos de hotéis antigos com preços mais acessíveis. Mickey chegou a ser preso no mês passado, mas pagou fiança e responde em liberdade.