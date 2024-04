Briga de trânsito termina com a morte de uma menina de nove anos em Minas Gerais Suspeito de atirar contra o carro da família está foragido

Uma briga de trânsito terminou com um dos motoristas atirando em um carro lotado, em Contagem (MG). Uma menina de nove anos foi atingida no rosto e morreu. Segundo a Polícia Militar, um veículo branco emparelhou com o carro da família e efetuou os disparos. Os suspeitos fugiram em seguida.