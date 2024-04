Brigas de vizinhos viram casos de polícia Muitas vezes, as histórias começam com situações banais, como reclamação de barulho ou animal de estimação

Motivos banais têm provocado brigas sérias entre vizinhos. São histórias que começam com uma simples reclamação de barulho ou com a presença de um novo animal de estimação. Mas, as situações acabam em agressões, pessoas machucadas e casos de intolerância que vão parar na polícia.