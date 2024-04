Cabo de aço se solta e trabalhadores ficam pendurados a 100 metros Apesar do susto, os dois homens usavam equipamentos de segurança e não se feriram

Dois homens que trabalhavam na obra de um prédio levaram um baita susto na cidade de Rifaina, no interior de São Paulo. O cabo de aço que segurava o elevador onde eles estavam se soltou. O pintor que estava na parte externa do equipamento ficou pendurado a 100 metros de altura; o outro homem estava dentro do elevador. A dupla usava itens de segurança e foi resgatada sem ferimentos.