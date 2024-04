Alto contraste

Um cachorro foi resgatado de dentro de um carro no estacionamento de um shopping, em São Paulo. Quando os tutores do animal chegaram, eles disseram que tinham ido almoçar. O animal ficou preso no carro fechado por quase duas horas. Os seguranças foram chamados e as testemunhas começaram a forçar a porta do veículo para libertar o animal.